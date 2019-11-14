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القضاء السوداني يحسم تسليم "البشير" للجنائية الدولية

عرب وعالم

البشير
البشير

محمد فضل- متابعات

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الجنائية الدولية

حسمت نعمات عبد الله محمد خير، رئيس القضاء السوداني، اليوم الخميس، قضية تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى محكمة الجنايات الدولية، مشيرة إلى أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان.

وأضافت نعمات، خلال لقائها مع السفير البريطاني لدى السودان بمقر السلطة القضائية في االخرطوم، أن السلطة القضائية في السودان جاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفق البينِّات.

ووفقا لوكالة أنباء السودان الرسمية فإن نعمات أشارت إلى أن القضاء السوداني قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة، ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاضِ حقه.

بينما أعرب السفير البريطاني عن استعداد بلاده لدعم السلطة القضائية في السودان، بالإضافة إلى تفعيل برنامج بناء القدرات وتبادل الخبرات.

كما قدم دعوة لنعمات لحضور فعاليات مؤتمر وضع المرأة في العدالة الجنائية المنعقد في لندن يومي 18 و 19 نوفمبر الجاري، كونها المرأة الأولى التي تتولى منصب رئيس القضاء في الوطن العربي والخامسة في إفريقيا.


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