  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:36 م
بحث متقدم
المرحاض الذهبي

شرطة بريطانيا تلقي القبض على متهم بسرقة المرحاض الذهبي

البشير

القضاء السوداني يحسم تسليم "البشير" للجنائية الدولية

أرشيفية

«الروشتة الإلكترونية».. حملة جديدة لمواجهة أخطاء الصيدليات

أرشيفية

أول تعليق من الحكومة على تسمم 60 طالبًا ببني سويف

الجنيه والدولار

سعر الدولار في نهاية التعاملات المسائية اليوم

سرايا القدس

الجهاد الإسلامي فرضت حظر التجوال على إسرائيل 3 أيام

ترامب

القضاء الأمريكي يصدم ترامب بقرار يهدد مسيرته

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًأ

نهر النيل

علماء يفجرون مفاجأة عن عمر نهر النيل

أمير قطر

شيخ من الأسرة الحاكمة في قطر يكشف من بيده قرار الصلح

شرطة بريطانيا تلقي القبض على متهم بسرقة المرحاض الذهبي

آخر الأخبار

المرحاض الذهبي
المرحاض الذهبي

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

السعودية تلقى القبض على "حرامي" تركي بمكة

#

صدفة تنقذ طفلة من براثن والدها الذي اعتاد اغتصابها

#

شاهد..«علقة موت» لكويتي على يد شرطة بريطانيا

#

سقوط شقيقين بتهمة ترويج «تبادل الزوجات» بالدقهلية

ألقت الشرطة البريطانية على المشتبه بسرقته مرحاض من الذهب الصلب بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني، من قصر "بلينهايم" قبل شهرين.

وأعلنت شرطة "تايمز فالي" اليوم اعتقال رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من لندن، للاشتباه في علاقته بسرقة المرحاض.

ولم يتم العثور على الحمام منذ سرقته في منتصف سبتمبر الماضي، وسط مخاوف من أن يذيبه اللصوص.

وكشفت الشرطة في وقت سابق، أن اللصوص استخدموا سيارتين على الأقل لسرقة المرحاض، الذي صمم بواسطة الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان، وكان جزءًا من معرض فني له.

ولم يعثر على المرحاض، الذي يحمل اسم "أمريكا".

وكانت الشرطة اعتقلت في أعقاب الواقعة رجلاً يبلغ من العمر 66 عامًا يعتقد أنه على علاقة بالسرقة.. كما تم اعتقال أربعة آخرين بينهم وامرأة تبلغ من العمر 36 عامًا، للاشتباه في علاقتهم بعملية السرقة.. لكن تم الإفراج عن المشتبه فيهم الخمسة على ذمة التحقيق.

وقالت الشرطة: "اعتقل رجل من لندن يبلغ من العمر 35 عامًا هذا الصباح للاشتباه في تعامله مع البضائع المسروقة ولا يزال محتجزًا لدى الشرطة".

وأضافت: "الاعتقال يتعلق بالحادث الذي وقع في 14 سبتمبر، عندما سُرق مرحاض ذهبي من قصر بلينهايم".

ويعود تاريخ قصر بلينهايم إلى القرن الثامن عشر، وهو أحد المواقع المصنفة ضمن التراث العالمي ومسقط رأس رئيس وزراء بريطانيا السابق ونستون تشرشل.

تم بناء القصر، بين عام 1705 و1722 وتم تعيينه كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 1987. وتم إغلاقه حاليًا بينما تستمر التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المنتخب الأولمبي يهزم الكاميرون ويتصدر مجموعته
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع
» مدرسة ثانوي تغتصب طالبًا داخل منزلها
» حقيقة خبر "بي بي سي" عن وفاة "ذا روك" أثناء تصوير مشهد أكشن
» 10أحلام مرعبة للإنسان.. من الخنق إلى تساقط الأسنان.. ما تفسيرها؟
» تصفيات أفريقيا.. تعادل مخيب لمنتخب مصر أمام كينيا
» إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلى
» تخفي إصابتها بالعمى عن أهلها لمدة 38 عامًا.. كيف فعلتها؟
» نهر يتحول إلى اللون الأحمر بسبب ذبح 47 ألف خنزير
» حبس المتحدث السابق باسم «تمرد» بتهمة حيازة مخدرات
» وديًا.. الزمالك يهزم الأميرية بسبعة أهداف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه