  • الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:49 ص
بحث متقدم
حالة الطقس

هذا هو السر الحقيقي للتغيرات المناخية في الدول العربية

الطقس في مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يُحذر: 2020 ستبدأ أولى مراحل هلاك العرب

منتخب مصر

ناقد رياضي يكشف السبب الحقيقي لتعادل المنتخب الأول

المرحاض الذهبي

شرطة بريطانيا تلقي القبض على متهم بسرقة المرحاض الذهبي

البشير

القضاء السوداني يحسم تسليم "البشير" للجنائية الدولية

أرشيفية

«الروشتة الإلكترونية».. حملة جديدة لمواجهة أخطاء الصيدليات

أرشيفية

أول تعليق من الحكومة على تسمم 60 طالبًا ببني سويف

الجنيه والدولار

سعر الدولار في نهاية التعاملات المسائية اليوم

سرايا القدس

الجهاد الإسلامي فرضت حظر التجوال على إسرائيل 3 أيام

هيئة حكومية بغزة:

90 غارة إسرائيلية على القطاع بالعدوان الأخير

عرب وعالم

صواريخ غزة
صواريخ غزة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تدمير مدرعة إسرائيلية والرد بـ40 صاروخ على لبنان

#

الجيش اللبناني يفتح النار على طائرة إسرائيلية

#

عمرو أديب يرد غيبة والده بسبب حديث فنان شهير عنه

#

زحف إثيوبى يشعل تل أبيب.. التفاصيل الكاملة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي شن 90 غارة جوية ومدفعية على مناطق متفرقة من القطاع، خلال عدوانه الأخير.
وقال المكتب، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "خلّف العدوان خسائر مادية مباشرة قيمتها 3 ملايين دولار بحسب التقديرات الأولية، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة".
وأضاف أن 500 وحدة سكنية تعرضت لأضرار بين جزئية وبليغة وكلية، بينها 8 منازل و12 وحدة سكنية هدم كلي، قيمتها التقديرية مليونا دولار".
ولفت المكتب إلى أن خسائر القطاع الزراعي في الأراضي والمزارع وشبكات الري وقوارب الصيد، بلغت أكثر من مليون شيكل (نحو 300 ألف دولار).
وأشار إلى أن مجمل الخسائر في البنية التحتية، من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، بلغت أكثر من مليون شيكل.
وذكر المكتب أن العدوان سبب أضرار بـ12 منشأة تجارية، ووصلت قيمة الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية ما يزيد على 300 ألف شيكل (نحو 90 ألف دولار).
وأوضح أنه بلغت قيمة الخسائر في قطاع النقل والمواصلات، ما يزيد على 200 ألف شيكل (نحو 60 ألف دولار)، نتيجة أضرار في سيارات ووسائط نقل وآليات.
وبحسب البيان، أدى العدوان لإلحاق أضرار جزئية بمقرات ومؤسسات حكومية، منها 15 مدرسة ومديريتي تعليم ومقر أمني، بلغت قيمة أضرارها 100 ألف شيكل (نحو 30 ألف دولار).
وحمل المكتب الإعلامي "إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن كل الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا".وقال: " كل ما يقوم به الاحتلال من قصف وقتل وتخريب، يعد جرائم حرب وفق القوانين والأعراف الدولية".
وتابع "أي محاولة من الاحتلال لقلب الحقائق والادعاء بعدم مهاجمة المدنيين، إنما هي محض كذب وتزييف تفضحه أشلاء الشهداء ودماء الجرحى وحجارة البيوت المدنية الآمنة".
ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت إجمالا عن ارتقاء 34 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.
وفجر الخميس، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بغزة، بوساطة مصرية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عكاشة: "افهموا أبوس إيديكم إحنا في أخطر زمن"
» محمد ثروت: السيسي أنشأ أوبرا حقيقية في العاصمة الإدارية
» تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي و"بن زايد"
» بوتين: الحوار حول السلاح النووي لم يتم إلا بهذا الأمر الهام
» مظاهرات في غزة تطالب المقاومة بـ"الثأر" للشهداء
» علماء يفجرون مفاجأة عن عمر نهر النيل
» المنتخب الأولمبي يهزم الكاميرون ويتصدر مجموعته
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًأ
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع
» مدرسة ثانوي تغتصب طالبًا داخل منزلها
» حقيقة خبر "بي بي سي" عن وفاة "ذا روك" أثناء تصوير مشهد أكشن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه