وزيرة يمنية: 2 مليون امرأة نازحة منذ بدء الحرب

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الجوع في اليمن
الجوع في اليمن

الشبكة العربية ـ ووكالات

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أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن، ابتهاج الكمال، الخميس، أن الحرب الدائرة بالبلاد تسببت في نزوح أكثر من 2 مليون امرأة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها "الكمال"، بورشة عمل القيادات النسوية، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، على هامش المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
ونقلت وكالة سبأ اليمنية "الرسمية" عن الكمال، قولها إن "الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي ساهمت بشكل كبير بزيادة معاناة المرأة، حيث وصل عدد النساء النازحات إلى أكثر من 2 مليون".
وأضافت أن الحرب "حرمت أكثر من 1.5 مليون امرأة من الخدمات الصحية أثناء الحمل".
ودعت "الكمال"، المانحين الدوليين إلى دعم وتمويل البرامج الخاصة بالمرأة في كافة المجالات، بما في ذلك برامج الحماية والسلامة والمشاريع المتعلقة بالتعليم والصحة.
واستعرضت ما تتعرض له المرأة اليمنية في مناطق سيطرة جماعة "الحوثيين"، من قتل وسجن واضطهاد ونزوح وحرمان من الخدمات الصحية والتعليمية.
ودعت الكمال، المنظمات الدولية والأمم المتحدة لإدانة ما تتعرض له المرأة في المحافظات غير المحررة، واتخاذ إجراءات حمايتها.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة. -

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