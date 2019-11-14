توفيق عكاشة يُحذر: 2020 ستبدأ أولى مراحل هلاك العرب

14 نوفمبر 2019 - 11:30 م

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن أنه اعتبارا من منتصف 2020 ستبدأ أولى مراحل هلاك العرب الأولية، معلقا: "كل اللي فات تحضير، وسيبدأ الهلاك من الجزيرة العربية، وسيستمر الهلاك لمدة عامين ونصف.. والله أعلم".



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "في فرقة هتسمع كلامة، وفي فرقة هتقول عليا مجنون وبيخرف وهيتريقوا عليا، وفي فرقة هتقول الراجل ده بيتكلم صح"، منوها إلى أن الريح عاتية، وستشتد من منتصف 2020.

