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توفيق عكاشة يُحذر: 2020 ستبدأ أولى مراحل هلاك العرب

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

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كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن أنه اعتبارا من منتصف 2020 ستبدأ أولى مراحل هلاك العرب الأولية، معلقا: "كل اللي فات تحضير، وسيبدأ الهلاك من الجزيرة العربية، وسيستمر الهلاك لمدة عامين ونصف.. والله أعلم".
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "في فرقة هتسمع كلامة، وفي فرقة هتقول عليا مجنون وبيخرف وهيتريقوا عليا، وفي فرقة هتقول الراجل ده بيتكلم صح"، منوها إلى أن الريح عاتية، وستشتد من منتصف 2020.
وأشار إلى أن العرب العالمية الثالثة سيطلق عليه "هير مجدون"، وستبدأ من القيروان وهى تونس الخضراء إلى الحدود العربية الفارسية، مضيفا: "وإحنا مش هنعمل حاجة، لأننا منعرفش نعمل حاجة... ولكن أبلغ الحق".

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