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الإسكان: هذا هو آخر موعد للتصالح مع مخالفات البناء

الحياة السياسية

مخالفات البناء
مخالفات البناء

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قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق،، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء وضعته السلطة التشريعية، بصورة مؤقته ولفترة محددة، للتعامل مع مخالفات البناء التي حدثت قبل 8 إبريل 2019، لافتة إلى أن أي محضر حرر بأي مخالفة لن يتم التصالح معها.
وتابعت وكيل أول وزارة الاسكان، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن أي مباني فاقدة للسلامة الانشائية لن يتم التصالح معها، أو المباني التي تعدت على خطوط التنظيم، أو تعدت على الملكية العامة، والتعدي على ارتفاعات الطيران المدني أو هيئة عمليات القوات المسلحة، أو التعدي على أملاك الدولة.
ولفتت إلى أن القانون سمح لتقنين أوضاع التعدي على أملاك الدولة وفقًا لأليات معينة، وتم فتح باب التقدم للتصالح خلال مدة معينة، وإذا لم يتقدم المتعدي للتصالح سيتم إزالة التعديات.



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