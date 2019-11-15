» محمد ثروت: السيسي أنشأ أوبرا حقيقية في العاصمة الإدارية

15 نوفمبر 2019 - 12:00 ص

قال المطرب محمد ثروت، إن الأوبرا تعد رافد من روافد الثقافة المصرية، ومكان متميز، ويقدم ألوان مختلفة من الفنون المحببة للجميع، موضحًا أن المقصود من الأوبرا هو العمل الأوبرالي.



وأشار "ثروت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الخميس، إلى أن بنيان دار الأوبرا الموجود حاليا والمنشأ من 92 تقريبا، كان تعويضا عن الأوبرا التي حرقت، ولكنها مسرح وليست أوبرا حقيقية.

