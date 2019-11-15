حريق في " المطعم التركي".. ملجأ المتظاهرين العراقيين من القنص

15 نوفمبر 2019 - 09:26 ص

اندلع حريق اليوم الجمعة في " المطعم التركي"، الذي يحتمي فيه المتظاهرون العراقيون على مدار الأسابيع الماضية.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن فرق الدفاع المدني كانت تتفاوض مع المتظاهرين لأجل الدخول إلى المبنى لإخماد الحريق.

يذكر أن المطعم التركي مبني مهجور، وهو مكون من 12 طابقا تم قصفه بمواد مشعة، في عام 2003، أثناء اعتصام العديد من الفدائيين ومنع القوات الأمريكية من التقدم نحو الجسر الجمهوري.

وقد لجأ المتظاهرون إلى المبنى للهروب من قنص قوات الأمن وقمعهم أثناء الاعتصامات.

وقد استمات المتظاهرون في الدفاع عن برج المطعم التركي، وهو المكان الاستراتيجي الذي اختاروه، حيث جعل قوات مكافحة الشغب في الطرف الآخر من جسر الجمهورية، بعيدا عن ساحة التحرير.