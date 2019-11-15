" لا يري"..مفاجأة مدوية تكشفها أرملة "النعماني "في ذكري وفاته

15 نوفمبر 2019 - 09:51 ص

روت أرملة الشهيد العميد ساطع النعماني بعضا من معاناته بعد إصابته خلال أيامه الأخيرة قبل وفاته قائلة :" ساطع كان بيبذل كل جهد عشان يحسسنا إنه انسان طبيعي مش ناقصه حاجة عشان منزعلش أنا و إبنه ".



و أضافت أرملة الشهيد خلال تقرير تليفزيوني عرضته برنامج" رأي عام " المذاع عبر فضائية " تن " و يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد ، :" بعد وفاته اكتشفت إن ساطع كان أعمي ما بيشفش ".



و تابعت باكية ،:" أنا فاكرة أول لقاء بين ساطع و ياسين بعد العملية ياسين اترمي في حضن أبوه و عرفه رغم تغيير شكله بالكامل مكنش في إيدي غير إني أعيط علي الاتنين جوزي و إبني ".



و عن الهدية التي أعطاها الشهيد للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل وفاته قالت ،:" ساطع أعطي للرئيس سلسلة و قال له دي سلسلة من راجل بيحب مصر لرئيس بيعشق تراب مصر ".



و تحل اليوم الذكر الأولي لاستشهاد العميد ساطع النعماني ".

