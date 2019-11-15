» مايا دياب تتحدث عن تجربتها في موسم الرياض

15 نوفمبر 2019 - 11:09 ص

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن تجربتها في موسم الرياض من خلال العمل المسرحي" لوكاندة الأوباش"، التي يشاركها فيها الفنان حسن الرداد في الرابع من ديسمبر المقبل.

في سياق متصل أشارت دياب إلي أنها بدأت بروفات العرض، لافتة إلي أن العرض سيستمر لمدة 4 أيام، وآملة أن تكون بداية جيدة لها في التمثيل، خاصة أن العرض سيشتمل علي الغناء والاستعراض أيضا.

جدير بالذكر أن موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ 11 التي أطلقتها علي مستوي المملكة 2019 لتحويلها إلي وجهة سياحية عالمية.