إجراء تحليل DNA لجثث متفحمة بحريق إيتاي البارود

15 نوفمبر 2019 - 11:13 ص

قررت نيابة إيتاي البارود الجزئية برئاسة المستشار أسامة فودة إجراء تحليل dna لخمس جثث متفحمة من ضحايا حريق إيتاي البارود، حيث لم يتم التعرف على هويتهم.

كما قررت النيابة أيضا تشكيل لجنة من مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي لحصر الخسائر للأضرار التي لحقت بالأهالي.

يأتي هذا خلال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار أسامة ربيع النائب العام لنيابات جنوب دمنهور، في حادث حريق قرية المواسير بالبحيرة.

يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص، وإصابة 16 آخرين جراء تسرب مواد بترولية إلى ترعة القرية.