طيار مصري لحملة تسويقية علي مستوي العالم

15 نوفمبر 2019 - 11:17 ص

وقع اختيار شركة جيتكس الدولية للخدمات الأرضية للطيران الخاص علي الطيار المصري محمد إيهاب لتبدأ حملة إعلانية علي مستوي العالم، وذلك بعد متابعة مواقع التواصل الخاصة لعدد من الطيارين، لأنه كان أكثر الطيارين تأثيرا علي هذه المواقع.

وشركة جيتكس الدولية حائزة علي تصنيف الـ5 نجوم، ولها 25 فرع علي مستوي العالم في أوربا والصين والشرق الأوسط.

وكانت الحملة بدأت بتصوير "يوم في حياة طيار مع جيتكس" لتوضيح أنها تسهل كل ما يلزم الطيارين والطيارات والركاب .