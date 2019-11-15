» الأرصاد تحذر.. أمطار غزيرة خلال ساعات

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أمطار غزيرة

هيئة الارصاد

حلايب

شلاتين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار الساعات القادمة، حيث أعلن الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة أن السحب المنخفضة بدأت في التجمع في بعض مناطق القاهرة.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي القاهرة في الوقت الذي ستكون فيه أمطار غزيرة علي حلايب وشلاتين ومرسي علم، وأن سقوط الأمطار سيستمر حتى غدا السبت يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

كما وجه"صابر" نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الخريفية هذه الأيام خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في الليل بشكل ملحوظ.

 


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