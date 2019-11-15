بهذه الطريقة يتم الإطاحة بشبكات تبادل الزوجات

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الصفحات المزيفة

طاحت مباحث الآداب العامة بأكثر من شبكة لتبادل الزوجات، والتي بدأت بأحاديث ورسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهت إلى ممارسة الرذيلة والفجور.

محمد حسن أخصائي تسويق إلكتروني أكد في تصريحات صحفية أن مباحث الإنترنت لديها لجان إلكترونية تعمل على تتبع الصفحات المزيفة، حتى يتم التمكن من معرفة نية القائمين عليها، ومن ثم ملاحقتهم.

وأضاف أن معظم الصفحات المزيفة تبدأ في التسويق، والترويج للمقابلات الجماعية والرحلات، ثم الانتهاء إلى أعمال شيطانية.

وأوضح أيضا المهندس أحمد رأفت مدير قسم السوشيال ميديا والجرافيك بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية أن وزارة الداخلية تقوم بتتبع الصفحات الإلكترونية، التي تدعو إلى الفسق والفجور، عبر طرق متعددة لديها وتقنية علمية للوصول إلى هذه الصفحات والتحقق من هويتها.

 


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