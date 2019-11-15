الموعد والقنوات الناقلة لودية البرازيل والأرجنتين

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ودي

يدخل المنتخب البرازيلى اختبارًا صعب حينما يواجه نظيره الأرجنتيني، وديا على ملعب الملك سعود بالرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.  

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.

ويسعى منتخب البرازيل بطل كوبا أمريكا لتأكيد تفوقه على منتخب الأرجنتين بعد أن فاز عليه، الموسم الماضي في الرياض بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يسعى منتخب الأرجنتين للثأر، والاطمئنان على جميع العناصر الأساسية.


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