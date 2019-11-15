» البنك الأهلي يخفض الفوائد علي هذه الشهادات

متابعات - أمينة عبد العال
أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة أنه تم تخفيض سعر الفائدة علي شهادات الثلاث سنوات البلاتينية والإصدارات الجديدة من شهادات الاستثمارات كالتالي:
تخفيض سعر الفائدة علي الشهادات البلاتينية بواقع 1% لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13% سنوي للعائد الشهري ، 13.25% سنوي للعائد الربع سنوي بالنسبة للشهادات الجديدة ، مع انخفاض العائد علي الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1%.
وأضاف عكاشة في تصريحات صحفية أنه جري تخفيض العائد علي الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار لمدة عام ذات العائد الشهري لتصبح بواقع 13.75% سنويا، لافتا إلي أنه جري تخفيض الفائدة علي شهادات الاستثمار بـ3 سنوات ذات العائد الربع سنوي لتصبح 12%.
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