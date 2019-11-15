عميد دار العلوم : الكلية رجعت لريادتها بعد اختطاف 70 عاما

15 نوفمبر 2019 - 01:10 م

رد عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، علي موجة الغضب المثارة حاليا بكلية دار العلوم عقب فوز طالبة غير محجبة برئاسة اتحاد الطلاب قائلا :" مش مستغربين اللي حصل ، التغيير مش سهل في أي شيء".



و أضاف عبد المحسن خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "رأي عام " المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، الكلية كانت مختطفة منذ أكثر من 70 عاما ، و الفكر المتطرف كان أكثر سيطرة علي الكلية ،معقبا :" إحنا ما اخترناش الطلبة هما اللي اختاروا".



وتابع ، :"إحنا بنستعيد روح الحضارة المصرية القديمة ، معقبا :"الاختيار يعتمد دائما علي الأكفأ و الأجدر ، لا يهمنا بعد فتاة أم شاب ".

