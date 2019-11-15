داعية إسلامي : ما يفعله الرئيس من " شيم الصالحين"

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الجنة

النيل

السيسي

المولد النبوي

الأوقاف

وجه الشيخ يسري عزام الداعية الإسلامي وإمام وخطيب مسجد صلاح الدين  رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، علي تكريمه عدد من رجال الدين باحتفالية المولد النبوي الشريف قائلا :" تكريم الرئيس لنا من شيم الصالحين ".

و أضاف عزام خلال حواره لبرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "مصر الأولي " ، قائلا :" أنا وصلت لتكريم الرئيس بسبب دعاء أمي و أبويا ليا و رضاهم عني ، ووسام تكريمي من الرئيس السيسي فخر ليا ".

 و تابع:  قيمة مصر لا يعرفها إلا من سافر إلي دول أخرى، فهي صاحبة نهر النيل ، معقبا :" نهر النيل من أنهار الجنة "، مضيفا :" من نعم الله علينا أننا مصريون و لدينا دين وسطي ".

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