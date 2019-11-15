فيديو صادم لـ"رونالدو" مع إحدى معجباته

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تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله النجم كريستيانو رونالدو وهو يحاول سرقة هاتف إحدي معجباته ".

وظهر بالفيديو المتداول رونالدو وهو يسير بصحبة عدد من أصدقائه ويظهر فجأة لمحاولة سرقة هاتف سيدة داخل سيارة في المقعد الأمامي

و أوضح النشطاء أن السيدة أحد معجبات النجم و كانت تلتقط صورا تذكارية له ، فأراد مداعبتها فقط".

شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=4yi4-WUdhVg&feature=emb_logo

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