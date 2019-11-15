الجندي : نفسي أسمع عن واحدة فرنسية راكبها عفريت

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فرنسا

السحر

دي إم سي

الجندى

انتقد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى لشئون الإسلامية ، إيمان البعض بالسحر قائلا :" الناس اللي معلقة كل أخطائها علي شماعة السحر و خاصة الستات ، دي مش حجة مفيش سحر خلاص انتهي من زمان ".

 و أضاف الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون " المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، قائلا :"اعترفوا مرة بالخيبة و الفشل مش كل حاجة سحر و مسحولي ، اللي عايز يسب خطيبته مسحوله واللي فاشل في شغله مسحورله ، فريق كورة خايب يقوله معمولي سحر ، دي خيبة مش سحر ".

و تابع قائلا :" نفسي أسمع عن واحدة فرنسية راكبها عفريت ولا أمريكية معمولها زار، فين عقلكم ، دهاب العقل كارثة و عندما يذهب العقل ينتهي التكليف ".

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