مفاجأة بالخليج.. وفد قطري في طريقه إلى السعودية

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كأس الخليج

بودار كثيرة متسارعة في الأيام الأخيرة تكشف عن قرب انتهاء الأزمة الخليجية، خاصة عقب إعلان السعودية والإمارات المشاركة في كأس الخليج الذي تنظمه قطر الشهر الجاري.

وبحسب وكالة فرانس برس فإنه من المقرر أن يزور وفد قطري شبه رسمي السعودية خلال الأيام المقبلة.

كما سيزوم سؤول من الجامعة العربية قطر لحضور مؤتمر خلال كأس الخليج، ما يؤذن بقرب انفراج الأزمة الخليجية.

وكانت وكالة بلومبيرج قد ذكرت عن مصدر خليجي مطلع إن الانفراجة تتركز على إصلاح العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية، حيث ستنضم إليها الإمارات.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين قد وافقت على الحضور  والمشاركة في كأس الخليج، المزمع انعقاده في نوفمبر الجاري.


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