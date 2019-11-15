اتصال هاتفي من ميركل لبحث الأزمة الليبية مع الرئيس السيسي

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متابعات - أمينة عبد العال

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ليبيا

ميركل

الرئيس السيسي

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكالمة هاتفية عدد من الملفات الدولية والإقليمية وأهمها الأمة الليبية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول الأزمات في المنطقة، وأن الرئيس السيسي أكد علي موقف مصر الاستراتيجي تجاه الأزمة الليبية.

 كما شدد الرئيس علي أن إرادة الشعب الليبي يجب أن تتحقق وتفعل لتلبية طموحاته في عودة الاستقرار للبلاد.


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