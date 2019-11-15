بالصور.. تشييع جثامين اثنين من ضحايا حريق إيتاي

خيم الحزن على شوارع قرية المواسير بإيتاى البارود، حيث تحولت لسرادق عزاء وسط حالة من الحزن الشديد، وذلك عقب سماع خبر وفاة اثنين من أبنائها مطالبين باتخاذ كافة الحقوق من قبل الحكومة التي تحفظ حقوق أسرة الفقيدين.

ومنذ قليل، شيع أهالي دائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، جثماني اثنين من ضحايا حريق تسريب خط البترول قرية المواسير بإيتاى البارود.

وجرى تشييع جنازة "م.ك " 65 سنة ومقيم بعزبة رياض التابعة لقرية الطود دائرة مركز كوم حمادة، و"ا.ع" عزبة الجيار التابعة لقرية الطود دائرة مركز كوم حمادة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، سيطرت على حريق اندلع بخط أنابيب تابع لإحدى شركات البترول في عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود.