النقل: 466 مليون دولار قيمة صفقة توريد قطارات

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النقل

كامل الوزير

صفقة توريد

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع عقود "تصنيع وتوريد 50 جرار جديد وتحديث 50 جرار" من الأسطول الحالي وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرار أخرى من الاسطول الحالي، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ 141 جرار.

جاء ذلك بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة بروجريس ريل لوكوموتيف، الأمريكية (PRL )، حيث وقع عن وزارة النقل المهندس /اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية وعن شركة PRL السيد / رمزى العماد ... نائب رئيس شركة PRL .

صرح وزير النقل ان إجمالي قيمة الصفقة تبلغ 466,3 مليون دولار وأن هيئة السكك الحديدية ستقوم بتدبير تكلفة العمرة الجسيمة لـ41 جرار والتي تقدر بـ 27 مليون دولار من مواردها الذاتية، وأن العقد يتضمن الإنتهاء من العمرة الجسيمة ل41 جرار قبل 30/6/2020.


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