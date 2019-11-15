  • الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:09 م
بحث متقدم
أرشيفية

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدًا

الجماهير الاسبانية

تحذير سعودي قبل السوبر الإسباني: «الإعدام والجلد» للمخالفين

هيثم زكي وخطيبته

رسالة مؤثرة من خطيبة «هيثم أحمد زكي». ماذا قالت عن وفاته؟

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الثورة الرقمية تتطور في غياب الأديان والأخلاق

ارشيفية

جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة

أرشيفية

الجنس فى المعابد.. هوس البحث عن الشهرة وحصد المال

ترامب

تفاصيل أول مكالمة بين "ترامب" ورئيس أوكرانيا

الطفلة جنة - أرشيفية

كلاكيت ثاني مرة.. «جنة» أخرى ضحية التعذيب فى الدقهلية!

أعمدة الإنارة

أعمدة الإنارة تخطف أرواح المصريين.. من المنقذ؟

تركى ال الشيخ

"هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"

شاهد.. «صلاح عبدالله» يبكي «صابرين»

الصفحة الأخيرة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي: لن أخالف ضميري وأشتم هذا اللاعب لأرضي الجماهير

#

شاهد.. صلاح يغازل جماهير ليفربول بهذه الصورة

#

صلاح عبدالله يطلب دعاء جمهوره: حسيت إني هموت

#

سؤال محرج لشريهان من فنان شهير .. وهكذا ردت عليه

انهارت الفنانة صابرين في البكاء أثناء حديث الفنان صلاح عبدالله عن علاقتها بوالدها الراحل، وخاصة أثناء مرضه.

وخلال استضافتهما في حلقة الأمس من برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما" على قناة (ON E )، تطرق عبدالله إلى علاقة صابرين بوالدها، وسط محاولات من جانبها باءت بالفشل لإثنائه عن ذلك.

ووصف عبدالله، علاقة صابرين بوالدها بأنها كانت علاقة خاصة، مشيرًا إلى أنها كانت تتولى رعايته خلال فترة مرضه، معلقًا: "هو شالها وهي صغيرة، وهي شالته بعد ما كبر".

لتنهار "صابرين" في البكاء، موصية كل شخص بأن يهتم ويرعى والديه وأن يعلم أولاده هذا الأمر.

وكشفت صابرين أنها لم تنفصل في يوم من الأيام عن والديها، حتى إنها اشترطت عند الزواج أن يعيشا معًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من موجة طقس بارد
» "النهضة" تعلن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة
» بث مباشر.. مباراة البرازيل والأرجنتين
» شاهد.. ماذا قال أطفال ليفربول لـ«صلاح»؟
» دولة عظمى تعقد صفقة ضخمة مع السعودية
» "هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"
» ارتفاع ضحايا حريق «إيتاي البارود» لـ 8 أشخاص
» تدريبات استشفائيه للاعبي المنتخب الأولمبي
» «كاف» يرفض تأجيل مباراة النجم الساحلي والأهلي
» قلق في ليفربول بسبب اصابة محمد صلاح
» سر استبعاد محرز من قائمة "محاربو الصحراء"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه