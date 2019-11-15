بعد تهديدها مصر.. "بكري": على واشنطن إعادة حساباتها معنا

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مصر

واشنطن

مصطفى بكرى

بكري

ندد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بما سماها "التهديدات الأمريكية لمصر"، مشددًا على ضرورة أن تعيد واشنطن حساباتها في التعامل مع القاهرة.

وكتب "بكري"، عبر حسابه على "تويتر": "لايحق لأمريكا وغير امريكا ان تتدخل في الشؤون الداخليه المصريه وأن تملي شروطها علي الحكومة المصريه ، لقد أذاعت الوكالات ان وزيري الدفاع والخارجيه الأمريكيين هددا بفرض عقوبات علي مصر حال اقدامها علي الحصول علي طائرات سوخوي 35 من روسيا".

وتابع: "زمن إملاء الشروط إنتهي ، وعلي واشنطن ان تعيد حساباتها وأن تكف عن فرض الشروط ، مصر هي وحدها صاحبة القرار وفقا لمصالحها".


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