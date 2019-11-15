الشوط الأول.. الأرجنتين تتقدم على البرازيل بهدف «ميسي»

15 نوفمبر 2019 - 08:06 م

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الأرجنتين، على البرازيل، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من البرازيل، والذى نجح فى الحصول على ركلة جزاء، بعد عرقلة جبرييل خيسوس داخل منطقة جزاء الأرجنتين، والذى سددها مهاجم مانشستر سيتي، برعونة كبيرة، خارج مرمى التانجو، فى الدقيقة 10.

ونجح النجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى، فى تسجيل هدف الأرجنتين فى الدقيقة 14، بعد متابعته لكرة مرتدة من أليسون حارس السيليساو، والذى تصدى لركلة جزاء من البرغوث الأرجنتينى.