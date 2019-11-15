» "الطيب" يحذر من وحوش الجرائم الجنسية

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نقلت "بوابة الأزهر"، تصريحات للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حذر خلالها مما سماه "وحوش الجرائم الجنسية".

جاء هذا خلال كلمته في مؤتمر قمة قادة الأديان، ، بالمقر الرئيسي للأكاديمية البابوية للعلوم بالفاتيكان.

وقال شيخ الأزهر، إن البيئة الإلكترونية تمكن "وحوش الجرائم الجنسية" من سهولة الاتصالِ بضحاياهم من الأطفال، وتشجيعهم على الالتحاق بهم، وقدرتهم على إخفاءِ هوياتهم، وإنشاء هويات مزيفةٍ تجعل ملاحقتهم قضائيا ضربا من المستحيل.

وتابع "أن إخفاء الهويات الحقيقة واستبدالها بهويات مزيفة أضاع خصوصية الأسر وكرامة أطفالها في مهب الريحِ، حتى أن اليونيسيف صرحت بأنه لا يوجد طفل بمأمن من المخاطر على شبكة الإنترنت".


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