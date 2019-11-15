  • الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
السعودية

300 دليل تطيح بمسئولين بارزين في السعودية

ذباب

انتشار الذباب بكثافة بمصر.. وخبراء يكشفون السبب

موز

كيف قادت «3 كيلو موز» شابًا لحبل المشنقة بقنا؟

أرشيفية

كلاب ضالة تثير الذعر وتعقر 18 شخصًا بالجيزة

قيس سعيد

"قيس سعيد" يكلف مرشح النهضة بتشكيل الحكومة

محمد صلاح

صورة.. «محمد صلاح» يحمل الصليب بالكنيسة ويفجر جدلاً عارمًا

أرشيفية

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدًا

هيثم زكي وخطيبته

رسالة مؤثرة من خطيبة «هيثم أحمد زكي». ماذا قالت عن وفاته؟

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الثورة الرقمية تتطور في غياب الأديان والأخلاق

الجماهير الاسبانية

تحذير سعودي قبل السوبر الإسباني: «الإعدام والجلد» للمخالفين

"طارق مؤمن" يتوج ببطولة العالم للأسكواش

الرياضة

طارق مومن
طارق مومن

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نائب يدعو لتكريم منتخب شباب اليد بالبرلمان

#

"النقد الدولى": مصر تنجز أنجح برنامج إصلاح فى العالم

المصريون

الإسكواش

طارق مومن

توج طارق مؤمن لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، ببطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على النيوزلندي بول كول بنتيجة 3 - 0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11 - 8، 11 - 3، 11 - 8"، في مباراة استغرقت 39 دقيقة فقط.

وتوجت مصر بلقب البطولة من قبل في 10 مناسبات، كما أن لاعبي منتخبنا هم أصحاب آخر 3 ألقاب على التوالي، حيث فاز كريم عبد الجواد بلقب عام 2016، فيما توج محمد الشوربجي على لقب 2017، أما حامل اللقب فهو على فرج صاحب لقب عام الماضي 2018.

وأقيمت البطولة في قطر خلال الفترة من 8 وحتى 15 نوفمبر الجاري والبالغ مجموع جوائزها 355 ألف دولار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السوبر كلاسيكو.. «ميسي» يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل
» "الطيب" يحذر من وحوش الجرائم الجنسية
» موقف حاسم من أمير الكويت بشأن حل مجلس الأمة
» بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من موجة طقس بارد
» حارس البرازيل: «صلاح» غير نظرتي للعرب
» شاهد.. ماذا قال أطفال ليفربول لـ«صلاح»؟
» دولة عظمى تعقد صفقة ضخمة مع السعودية
» تحذير سعودي قبل السوبر الإسباني: «الإعدام والجلد» للمخالفين
» جيش الاحتلال يعترف بقتل عائلة كاملة في غزة
» "هنيدي" لـ"آل الشيخ": "إزاي تسأل سؤال زي ده؟"
» تفاصيل أول مكالمة بين "ترامب" ورئيس أوكرانيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح