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العراق.. مقتل 3 محتجين في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد

عرب وعالم

احتجاجات العراق
احتجاجات العراق

المصريون ووكالات

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مقتل 5 متظاهرين في العراق

قال مصدر في الشرطة العراقية، إن 3 من المحتجين المناوئين للحكومة قتلوا، مساء الجمعة، بتفجير سيارة مفخخة، وسط العاصمة بغداد.
وأوضح المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، أن سيارة مفخخة مركونة إلى جانب الطريق انفجرت في المنطقة الواقعة بين ساحتي التحرير والطيران، وسط بغداد.
وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل 3 محتجين عراقيين وإصابة نحو 20 آخرين بجروح جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة.
وارتفع بذلك عدد القتلى في صفوف المتظاهرين، الجمعة، إلى 6، إثر مقتل ثلاثة على يد قوات الأمن في ساحة الخلاني، القريبة من ساحة التحرير.


ويأتي هذا التفجير بعد قليل من انفجار عبوة ناسفة وقنابل صوتية على متظاهرين في بغداد، ومحافظة ذي قار ما أوقع 21 جريحا.
وهذه أول مرة يتم فيها استهداف المتظاهرين بانفجارات منذ بدء الاحتجاجات المناوئة للحكومة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق أكثر 334 قتيلاً و15 ألف جريحاً، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.


وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.


ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول. -

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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