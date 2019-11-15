قيادات بحركات مسلحة سودانية تصل أديس أبابا لهذا السبب

وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قيادات من الحركات المسلحة السودانية للقاء المبعوث الأمريكي إلى بلادهم السفير دونالد بوث لبحث تطورات عملية السلام.



جاء ذلك في بيان، الجمعة، للمتحدث باسم الجبهة الثورية (تضم حركات مسلحة سودانية) أسامة سعيد ، اطلعت الأناضول على تسخة منه.وقال البيان إن زيارة رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس ومعه قيادات من الحركات المسلحة (لم يسمهم) إلى أديس أبابا، تأتي في إطار السعي للوصول إلى سلام عادل وشامل بمشاركة كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضية السلام بالسودان.

جاء ذلك في بيان، الجمعة، للمتحدث باسم الجبهة الثورية (تضم حركات مسلحة سودانية) أسامة سعيد ، اطلعت الأناضول على تسخة منه.وقال البيان إن زيارة رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس ومعه قيادات من الحركات المسلحة (لم يسمهم) إلى أديس أبابا، تأتي في إطار السعي للوصول إلى سلام عادل وشامل بمشاركة كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضية السلام بالسودان.

وأشار إلى أن اللقاء مع المبعوث الأمريكي للسودان بالعاصمة الإثيوبية "بغرض التشاور حول سبل تحريك العملية السلمية في السودان التي انطلقت من جوبا عاصمة جنوب السودان حيث توصل فيها أطراف العملية إلى تفاهمات تمهد الطريق لتحقيق السلام".

وأشار إلى أن اللقاء مع المبعوث الأمريكي للسودان بالعاصمة الإثيوبية "بغرض التشاور حول سبل تحريك العملية السلمية في السودان التي انطلقت من جوبا عاصمة جنوب السودان حيث توصل فيها أطراف العملية إلى تفاهمات تمهد الطريق لتحقيق السلام".