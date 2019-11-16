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إيطاليا تحقق الانتصار التاسع على التوالي في تصفيات "يورو 2020"

الرياضة

إيطاليا
إيطاليا

المصريون ووكالات

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حقق المنتخب الإيطالي، الجمعة، انتصاره التاسع على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).
وتغلب المنتخب الإيطالي على مضيفه البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة للمجموعة العاشرة من التصفيات.
وجاءت ثلاثية إيطاليا عن طريق فرانشيسكو أتشيربي ولورنزو إنسيني وأندريا بيلوتي في الدقائق 21 و37 و53.
وكان منتخب فنلندا قد فاز في وقت سابق اليوم على ليشتنشتاين بثلاثية نظيفة، واليونان على أرمينيا بهدف نظيف.
بذلك، تتصدر إيطاليا الترتيب برصيد 27 نقطة، يليه فنلندا برصيد 18 نقطة بفارق سبع نقاط عن اليونان، ثم البوسنة والهرسك برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن أرمينيا، وأخيرًا ليشتنشتاين برصيد نقطتين. 

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