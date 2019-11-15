توفيق عكاشة يفجر مفاجآت لأول مرة عن أحداث 11 سبتمبر

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كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن معلومات جديد بشأن أحداث 11سبتمبر 2001، ومن وراء سقوط برجي مركز التجارة العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، منوها أنة تم إعلان أسامة الظواهري، وأسامة بن لادن مسئولان عن الحادث ولكن بعد أن قامت وسائل الإعلام الألمانية وغيرها بتحقيقات استقصائية حول هذه العملية اتضح أنها عملية مدبرة مشتركة بين تنظيم القاعدة والمخابرات الأمريكية CIA.
وأوضح «عكاشة»، خلال برنامج «مصر اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»  الفضائية، يوم الجمعة 15 نوفمبر، أنة قبل سقوط البرجين بيوم تم طلاء الأعمدة الرئيسية في البرجين بدهان معين أدي إلى انصهارها فور تصادم أي جسم بها وتحول إلى «بدرة»، مشيرا إلى أن وسائل إعلام عالمية ذكرت أنه لم يكن هناك موظف أمريكي يعتنق الديانة اليهودية موجود ضمن الموظفين الذي قتلوا في الحادث، رغم أنه يوجد عدد كبير يعمل في البرجين.
وتساءل: «أين أجهزة الدفاع الأمريكية الحساسة؟ وأين نظام الدفاع الجوي الأمريكي؟، قائلا: «العملية اتعملت ولبسها الأغبياء الذي تم إدارتهم عن بعد لتنفيذ العملية، ولكن الذي خطط وسهل المؤامرة العائلات الكبرى التي تدير أمريكا.. وفاكرين نفسهم انتصروا ! جهلة».


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