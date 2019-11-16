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تصريحات نارية لـ"أديب" عن موسم الرياض بالسعودية

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن موسم الرياض "مكسر الدنيا"، وهناك أكثر من فاعلية تشهدها مدينة الرياض اليوم، لافتا إلى أن حفل عمرو مصطفى اليوم من موسم الرياض من العيار الثقيل.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن العالم كله متوقف أمام لقاء ميسي مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية، لافتًا إلى أن حفل شيرين عبد الوهات لاقى إعجاب كبير، معلقا: "الرياض تتلأ".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "العالم كله في الرياض.. وعشان تروح مكان لازم تعمل حسابك قبلها بأكتر من ساعة.. في إقبال غير طبيعي على حضور فعاليات موسم الرياض"، لافتا إلى أنه سجل مع أكثر من نجم من الذين شاركوا في موسم الرياض.


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