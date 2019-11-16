تصريحات نارية لـ"أديب" عن موسم الرياض بالسعودية

16 نوفمبر 2019 - 10:20 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن موسم الرياض "مكسر الدنيا"، وهناك أكثر من فاعلية تشهدها مدينة الرياض اليوم، لافتا إلى أن حفل عمرو مصطفى اليوم من موسم الرياض من العيار الثقيل.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن العالم كله متوقف أمام لقاء ميسي مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية، لافتًا إلى أن حفل شيرين عبد الوهات لاقى إعجاب كبير، معلقا: "الرياض تتلأ".

