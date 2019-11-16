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أول رد من شيرين بعد هاشتاج "اخرسي يا شيرين"

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أول رد من شيرين بعد هاشتاج "اخرسي يا شيرين"

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أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

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شيرين عبد الوهاب

دشن نشطاء سعوديون هاشتاج تحت عنوان "اخرسي يا شيرين" بعد تصريحاتها التي أطلقتها خلال حفلها بالسعودية.

وقال "شيرين" في الحفل: "مادام منقدرش نستغنى عن الرجالة يبقى نسمع كلامهم".

وهذه التصريحات أغضبت الكثير من السعوديات الذين دشنوا الهاشتاج المذكور.

وفي أول ظهور لها بعد الهاشتاج ، أكدت شيرين أنها تشكر المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه .

كما وجهت الشكر للجمهور السعودي مشيدة بالحضور اللافت والاستقبال الحافل.

وتجبنت شيرين الخوض في أمر الهاشتاج من قريب أو من بعيد.

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