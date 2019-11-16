"#اخرسي يا شيرين" يشعل مواقع التواصل.. والأخيرة ترد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، باسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث دشن عدد من رواد مواقع التواصل بالسعودية هاشتاج باسم "اخرسي يا شيرين"، ليتصدر مؤشرات البحث في "تويتر"، وذلك على خلفية تصريحات الأخيرة عن احتياجها الدائم للرجل في حياتها.

من جهتها، خرجت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن صمتها، وتحدثت مع الإعلامي عمرو أديب، خلال لقائها في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" .

وخلال لقائها، وجهت شيرين عبد الوهاب الشكر للملكة العربية السعودية ولهيئة الترفيه، مشيدة بالاستقبال الحافل والحضور الجماهيري اللافت، وقد اتفقت على أكثر من حفلة في موسم الرياض، مؤكدة أنها تمكنت من اللهجة الخليجية عبر تقديمها لأغنية "حبك خدعة".

وكشفت "شيرين" عن أنها تعمل على تحضير فيلم سينمائي جديد تشارك في إنتاجه مع وليد منصور، وقالت إنها تفخر بأنها بنت مصر وخادمة لتراب البلد، دون أي تعليق على الهاشتاج المنتشر.

وكان قد صرحت "شيرين" في حفلها الأخير بموسم الرياض، حيث قالت: "مادام مش بنقدر نستغني عن الرجل في حياتنا، نبقي نسمع كلامه أحسن"، ليرد عليها النشطاء بالسعودية بهاشتاج "#اخرسي_ياشيرين"