الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

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تركي بن عبد الله

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير تركي بن عبد الله  بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه اليوم في مسجد تركي بن عبد الله في الرياض.

وجاء في البيان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير تركي بن عبد الله  بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود وسيصلى عليه بإذن الله هذا اليوم بعد صلاة العصر في مسجد تركي بن عبد الله بالرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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