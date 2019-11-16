» رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

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انستجرام

رانيا يوسف

إطلالة

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على "إنستجرام"، مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنثوية، لاقت إعجاب الكثيرين.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستانًا باللون الروز متوسط الطول، واتسم التصميم بالبساطة والجمال، فيما ارتدت حذاء أنيقًا ذا كعب عالٍ، وتركت شعرها الأسود منسدل على ظهرها.

ولاقت الإطلالة إعجاب الكثيرين من متابعيها، وجاءت التعليقات كالآتي: "إنسانة جميلة"، "إنتى ملكة جمال العالم"، "يا جبل ما يهزك ريح".


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