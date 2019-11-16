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ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالتها "الجريئة"

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ابنة عمرو دياب
ابنة عمرو دياب

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انستجرام

اطلالة جريئة

كنزي عمرو دياب

اعتادت ابنة الفنان عمرو دياب، كنزي، إثارة الجدل بإطلالتها الجريئة واللافتة للنظر، حيث تشارك متابعيها من حين لآخر على حسابها عبر إنستجرام، بأحدث صورها.

ورغم انتقادات البعض لها، تتمتع كنزي عمرو دياب بذوق وستايل خاص، حيث تعتمد على قطع الملابس الغريبة والمثيرة والجريئة في الكثير من الأحيان.

 علاوة على ذلك، تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة والتنوع بين الإطلالات والتصميمات المختلفة وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء والموضة.








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