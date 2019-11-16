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برلمانى: هذا شرطى للموافقة على تحويل الدعم العينى لمادى

الحياة السياسية

النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان

أمينة عبد العال

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قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن الدكتور على مصيلحى وزير التموين أعلن خلال اجتماع مع اللجنة منذ أسبوعين أن هناك توجهًا من جانب وزارة التموين بشأن فكرة تحويل الدعم العيني إلى النقدي أو النقدي المشروط.

وأكد السيد في بيان صحفي له أنه يؤيد فكرة تحول الدعم العيني إلى النقدي بشرط الاحتفاظ بدعم رغيف الخبز وعدم المساس به بأي حال من الأحوال في ظل تحول الدعم.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى ضرورة أن تخضع القيمة النقدية لباقي السلع التموينية لارتفاع معدل التضخم، بمعنى أنه حال دعم المواطن بسلع تموينية قيمتها 50 جنيهًا من زيت وأرز ومكرونة، فلابد أن نحافظ على قيمة هذه السلع التموينية مهما ارتفع أسعارها حال ارتفاع معدل التضخم.

كما وجه سؤالاً لوزير التموين حول كيفية تطبيق الدعم النقدي للمواطن وتوصيله لهم بكل سهولة، وما إذا كان سيصلهم من خلال كارت الفيزا أو من خلال وسائل أخرى لتوصيل هذا الدعم إلى مستحقيه.

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