مستشار بن زايد: حل الأزمة الخليجية حقيقة وليس مبالغة

16 نوفمبر 2019 - 02:21 م

قال الدكتور عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي السابق إنه توجد نية صادقة لأجل إتمام المصالحة الخليجية.

وأضاف على حسابه في تويتر : " لا توجد مبالغة في الحديث عن وجود نية ورغبة صادقة لطي صفحة الخلاف الخليجي.. فالمقاطعة التي هي حق سيادي للتعبير عن الاستياء من نهج قطر التحريضي أدت غرضها".

وأضاف أنه حان وقت تجاوزها عبر دبلوماسية احتواء قطر التي توصلت بدورها لقناعة أن تواجدها في المنظومة الخليجية أصبحت ضرورة أمنية مستقبلية.

يأتي هذا في رده على تساؤلات على تويتر تشير إلى أن حل الأزمة الخليجية أمر مبالغ فيه.

وكان حساب محمد الرميحي كتب قائلا : " يبدو أن الحديث عن حل قريب للخلاف الخليجي - الخليجي مبالغ فيه.. سألت عددا من المطلعين لا يؤكدوا هذا الخبر ، طبعًا كثيرون يرغبوا أن يروا نهاية لهذا الخلاف و أن تنتصر الحكمة لأن استمراره هو خسارة لكل الأطراف ويمثل ثغرة تضعف الصف الخليجي في مرحلة حرجة".