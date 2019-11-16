السياحة: غدًا بدء تشغيل بوابة العمرة المصرية.. تعرف على الصفحة الرسمية

16 نوفمبر 2019 - 02:29 م

يبدأ غدًا الأحد التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية https://umrah.eg / http://umrah.eg/التى أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة فى يوليو الماضى، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1782 لسنة 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وكانت وزارة السياحة قد اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441هـ مبكرا هذا العام، و تم نشر هذه الضوابط بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 أغسطس 2019.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية بوابة العمرة المصرية، حيث إن ميكنة إجراءات العمرة من خلال هذه البوابة سوف يحقق الإشراف والمتابعة الدقيقة لمواسم العمرة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاحها وذلك عن طريق تيسير الإجراءات التنفيذية والتسهيل على المواطن المصري، كما أنها خطوة مهمة للحفاظ على حقوق المعتمر المصري، وحقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة خدمات العمرة بالمملكة العربية السعودي.

وأكدت أن التطور التكنولوجي يعد الآن عنصرًا هامًا في كل المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرةً إلى حرص الدولة على مواكبة هذا التطور في قطاع السياحة وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والخاص بالحج والعمرة والذى يهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه؛ ويتضمن عدة إجراءات تنفيذية وهى إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة مع إطلاق صلاحيات لها تسمح بمرونة اتخاذ القرار وهو ما تم بالفعل، والإجراء الثانى وهو التنسيق لميكنة إجراءات الحج والعمرة بمصر لتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن هذه البوابة هي نتاج التعاون المستمر بين وزارة السياحة وكل الأطراف المعنية من الدولة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كما أنه نتاج عمل متواصل وتنسيق على كل المحاور الأمنية والقانونية والفنية، مؤكدة أن العمل الجماعي أصبح منهجا لوزارة السياحة في كافة الملفات.

من ناحيته أشار السيد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، أنه تم ربط هذه البوابة بجميع الوزرات المعنية بالسفر(وزارة الداخلية مصلحة الجوازات ووزارة الطيران المدنى)، مشيرًا الى أن بوابة العمرة المصرية تهدف الى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكترونى متكامل يربط بين وزارة السياحة وكل الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين حيث يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، وقال إنه في حالة وجود اية استفسارات يمكن التواصل من خلال الصفحة الرسمية رئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة.

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وكانت وزارة السياحة قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا في يوليو الماضي للإعلان عن تفاصيل إنشاء بوابة العمرة المصرية بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء بوابة إلكترونية باسم «بوابة العُمرة المصرية».