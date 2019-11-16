» حارس ينقذ مرماه من هدف غريب بالبرازيل

16 نوفمبر 2019 - 02:35 م

شهدت مباراة بونتي بريتا وضيفه فيجيرينيس، ضمن منافسات الجولة الـ35 من دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم، حدثًا في غاية الغرابة.

ففي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم فيجيرينيس 3-1، قام أحد لاعبى أصحاب الأرض بتسديد كرة صاروخية ارتدت من العارضة وارتطمت بحارس فيجيرينيس الذي كان يحاول إبعادها، لتغير مسارها باتجاه الشباك.

ورغم سقوط الحارس على الجانب الخارجي للقائم الأيمن لمرماه، قام بحركة غاية في الغرابة أتت ثمارها عندما أبعد الكرة من الشباك ومنعها من تجاوز خط المرمى.

ورغم انتهاء المباراة 3-1 لصالح الضيوف، إلا أن عددا كبيرا من التعليقات على الفيديو ترى أن الحكم كان مخطأ بعدم احتسابه للهدف بسبب تجاوز الكرة بكامل محيطها لخط المرمى.



