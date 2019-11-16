» السلطات الإيرانية تتحدى التظاهرات وتعلن تطبيق زيادة الوقود

16 نوفمبر 2019 - 02:36 م

في تحدٍ جديد للتظاهرات التي شهدتها عدة مدن إيرانية وأسفرت عن وقوع قتيل والعديد من الإصابات، أعلنت السلطات الإيرانية خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى ضرورة التعاون لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين داعية جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح.

وحسب روسيا اليوم فإن الاجتماع يؤكد دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضحت السلطات الإيرانية، أن هدف الخطة إيجاد العدالة الاجتماعية لـ60 مليون إيراني من محدودي الدخل؛ ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد؛ وإدارة استهلاك الوقود.

وقال نائب رئيس السلطة القضائية، إن السلطة القضائية ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة، فيما دعا رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، جميع الأجهزة الحكومية للتعاون لإنجاح الخطة.