» جمال محمد على يكشف لغز الفوطة المسحورة لمنتخب غانا

16 نوفمبر 2019 - 02:49 م

رد جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم، على موجة الجدل المثارة حول صورته الشهيرة بفوطة حارس مرمى منتخب غانا في مباراة مصر ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

وكشف جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، عن سر صورته بالفوطة قائلاً: "الفوطة كان شكلها غريب والموضوع لم يتعد أكثر من وجود شك فيها، معقبا: "كنا عايزين نعرف المكتوب عليها".

وأضاف: "كنا فاكرين إن المكتوب عليها ألغاز ولكن وجدنا أذكارًا وكلمات دينية، معقبًا: "عن نفسي لا أؤمن بالتفاؤل والتشاؤم والسحر، وإذا كانت الأمور دي حقيقة كانت الفرق الإفريقية كسبت كأس العالم".

وتابع عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم: "الأمر لم يتعد دعابة على هامش فرح اللاعبين بالفوز وضمان التأهل لنصف نهائي أفريقيا تحت 23 سنة".