  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:26 م
بحث متقدم
بن سلمان

بالفيدو.. راغب علامي يطلق استغاثة بـ"محمد بن سلمان"

سد النهضة

"الري" تعلن نتائج مباحثات سد النهضة بإثيوبيا

ايران

نجل شاه إيران يوجه رسالة للشعب

أرشيفية

حظر الأكياس البلاستيكية.. هل يطبق في مصر؟

المتهمين بقتل البنا

محاكمة «راجح» غدًا وتوقعات بالنطق بالحكم

وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح

بيان من وزير الداخلية الكويتي ضد وزير الدفاع

محمد ايهاب

لانقاذ حلم الأولمبياد.. محمد إيهاب يوضح موقفه النهائي من «التجنيس»

جانب من اللقاء

أهم ما جاء في لقاء شيخ الأزهر والبابا فرانسيس

الحفل

مطرب شهير يحيي حفلًا في السعودية بـ«حمالة الصدر»

سلع أساسية

بشرى سارة.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 5 سلع أساسية

هنا الزاهد ترقص.. ونشطاء:«دم هيثم زكي لسه مبردش»

الصفحة الأخيرة

هنا الزاهد
هنا الزاهد

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شقيق هيثم زكي يكشف معلومات صادمة عن شقيقه الراحل

#

"خلي أيمن يلحقني" آخر كلمات الراحل هيثم زكي لصديقه

#

أشرف زكي: هذا أغرب ما شاهدته في نعش هيثم أحمد زكي

#

أشرف زكي يروي عن أغرب موقف جمعه بهيثم أحمد زكي قبل وفاته

وفاة

رقص

فن

هيثم زكي

هنا الزهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديد لها عبر موقع «إنستجرام»، وهي تؤدي وصلة رقص بشكل مرِح على أحد الجسور، مرتدية ملابس كاجول.

وظهرت هنا الزاهد وهي تؤدي وصلة رقص بطريقة رشيقة، لكنها لم تكن بعيدة عن النقد والهجوم، بسبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.

وانتقد البعض ظهور هنا الزاهد بهذا الفرح والرقص، على الرغم من أن الوسط الفني ما زال مفجوعًا بوفاة الفنان الشاب الراحل، وقال البعض في تعليقاتهم: « إزاى بترقصي كده وفرحانة ودم هيثم زكي لسه مبردش؟»، بينما انتقد البعض حالة الحزن التي أبداها الفنانين في حين أنهم ما سرعان عادوا لحياتهم الطبيعية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل لقاء «السيسي» بوفد من رومانيا
» أمريكيون ينسحبون من محاضرة إسرائيلي تضامنًا مع غزة
» تحدي جديد من أحمد سليمان لـ«مرتضى منصور»
» تأييد حكم الإعدام على خاطف الطفلة «ذهب»
» حقيقة تهديد مدرب إنتر ميلان بالقتل
» بدء أعمال تنفيذ أعلى برج بإفريقيا في العاصمة الإدارية
» نجل شاه إيران يوجه رسالة للشعب
» رضا عبد العال مديرًا فنيًا لبلدية المحلة
» اختطاف الفتيات «الركلام» من شارع الهرم واغتصابهن
» «ماني»: محظوظ باللعب بجوار محمد صلاح
» ارتفاع عدد القتلى لـ6 في مظاهرات إيران

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:31 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء