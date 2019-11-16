"الري" تعلن نتائج مباحثات سد النهضة بإثيوبيا

16 نوفمبر 2019 - 05:55 م

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، قبل قليل، نتائج المباحثات التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وضمت وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وقال بيان صادر عن الوزارة، أن المباحثات انتهت بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية كافة خلال الاجتماع الثاني، والمقرر عقده بالقاهرة، في يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.

وقالت إن الاجتماع الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين، شهد تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دوله فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف البيان: "وخلال الاجتماع جرت مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالةإعادة الملء بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاثة وتم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر".