لانقاذ حلم الأولمبياد.. محمد إيهاب يوضح موقفه النهائي من «التجنيس»

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رفع الأثقال

المصريون

محمد إيهاب

أكد محمد إيهاب، بطل منتخب مصر لرفع الأثقال، أنه لن يلعب باسم أي دولة مهما حدث سوء مصر، وذلك تعليقًا على أزمة إيقاف الإتحاد المصري للعبة بسبب المنشطات.

وكتب «إيهاب» عبر حسابه الرسمي بموقع  التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اثنى عشر عامًا أرفع علم مصر فى المحافل الدولية ورغم المحن أكرمنى الله بالكثير فيها وقولًا واحدًا لن ألعب لدوله غير مصر مهما حدث».

وأضاف: «متمسك بالأمل لآخر نفس ولكن إن حانت لحظه النهايه فكل الشرف أن يكون الختام بك يا وطنى».

وينتظر إيهاب الاستئناف عن قرار الإيقاف من أجل مشاركته فى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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