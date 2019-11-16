علي خليل رئيسًا لقطاع البراعم بنادي الزمالك

16 نوفمبر 2019 - 08:09 م

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين على خليل مديرًا لقطاع البراعم بالزمالك وسامي الشيشيني في منصب رئيس قطاع الناشئين.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليًا في مصر.

ويأتي قرار تعيين على خليل بعد رحيل عبد الحميد بسيوني، بينما جاء تعيين الشيشيني بسبب رحيل طارق يحيي لتدريب طلائع الجيش.

وكان طارق يحيى قد تولى مهمة المدير الفني للزمالك في وقت سابق قبل اختيار الصربي ميتشو لتدريب الأبيض.