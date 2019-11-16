بالفيديو.. تعليق ساخر من «الجندي» على أعمال السحر

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الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

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خالد الجندي

اعمال السحر

تعليق ساخر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: “بعض أهالي أسيوط قاموا بإخراج بعض الملابس الداخلية من المقابر وبعض الأشياء القذرة التي يدفنها البعض متصورًا أنه يقوم بأعمال سحرية من خلال هذا الأمر، مش ممكن يكون مستقبلك متوقف على الملابس الداخلية”.

وتابع “الجندي”، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc ”، مساء السبت: “يا راجل عيب عليك، يعني لو أنا أخذت جزء من ملابسك الداخلية ودفنته في مقبرة اتوقف حلالك، ومراتك تطلق، ومحلاتك تقفل، معقولة ربنا يسيبك ملطشة لشوية جن، وواحد صايع يقطع حتة من فنلتك ويعملك عمل”.

ولفت إلى أن السحر المتواجد الآن من وجهة نظر البعض عبارة عن خيال وشيء غير حقيقي، ومن يعترف بالسحر عليه أن يعترف بأنه وهم وخيال وشيء غير حقيقي، معقبًا: “السحر كلام في الكلتش، كلام مالوش أي معنى في هذا الوقت”.

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